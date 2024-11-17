Во время массированной атаки 17 ноября Наталья Грабарчук, военнослужащая Галицко-Волынской радиотехнической бригады воздушного командования "Запад", сбила крылатую ракету врага с помощью ПЗРК "Игла". Это был ее первый боевой пуск. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Воздушные силы ВС Украины.

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Как Наталья Грабарчук сбивала ракеты во время атаки россиян

Наталья закончила пятимесячный курс подготовки в учебном центре, где овладела использованием различных типов переносных зенитно-ракетных комплексов. Во время обучения она выполнила сотни тренировочных пусков на симуляторах, что позволило ей подготовиться к выполнению задач в боевых условиях.

Наталья Грабарчук сбила ракету во время своего первого боевого пуска / Фото Воздушных сил ВС Украины

Когда вражеская ракета оказалась передо мной, я отбросила все эмоции и волнения. Сделала сотни учебных пусков на тренажерах. А тут – первый боевой и в цель!

– поделилась Наталья.

Как военнослужащая сбивала ракету: смотрите видео Воздушных сил ВС Украины

ПЗРК, который использует Наталья Грабарчук, весит 18 килограммов. Она служит в мобильной огневой группе, состоящей из женщин, которые упорно работают для защиты неба Украины.

Обратите внимание! До службы в армии Наталья работала воспитательницей в дошкольном учебном заведении. Военную службу она начала в 2021 году, став стрелком-зенитником.

Что известно об атаке росиян 17 ноября