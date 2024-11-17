Під час масованої атаки 17 листопада Наталія Грабарчук, військовослужбовиця Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування "Захід", збила крилату ракету ворога за допомогою ПЗРК "Ігла". Це був її перший бойовий пуск. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Повітряні сили ЗС України.

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Як Наталія Грабарчук збивала ракети під час атаки росіян

Наталія закінчила п’ятимісячний курс підготовки у навчальному центрі, де опанувала використання різних типів переносних зенітно-ракетних комплексів. Під час навчання вона виконала сотні тренувальних пусків на симуляторах, що дозволило їй підготуватися до виконання завдань у бойових умовах.

Наталія Грабарчук збила ракету під час свого першого бойового пуску / Фото Повітряних сил ЗС України

Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції й хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут – перший бойовий і в ціль!

– поділилася Наталя.

Як військовослужбовиця збивала ракету: дивіться відео Повітряних сил ЗС України

ПЗРК, який використовує Наталія Грабарчук, важить 18 кілограмів. Вона служить у мобільній вогневій групі, що складається з жінок, які наполегливо працюють для захисту неба України.

Зверніть увагу! До служби в армії Наталія працювала вихователькою у дошкільному навчальному закладі. Військову службу вона розпочала у 2021 році, ставши стрільцем-зенітником.

Що відомо про атаку росіян 17 листопада