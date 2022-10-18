Платить придется за все – даже в тройном размере, – ОП отреагировал на обстрелы Украины
Источник:Андрей Ермак
18 октября российские оккупанты снова обстреляли города Украины. На новую атаку захватчиков уже отреагировали в Офисе Президента.
Террористы из России продолжают наивные попытки нас сломить и запугать. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
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Как ОП отреагировал на обстрелы Украины
По словам Ермака, захватчики думают, что добьются цели заморозить украинцев, оставить без света и тепла. Но это "наивно", потому что "неудачники и трусы не могут сломать нацию сильных людей".
А платить придется за все. Как показывает история, в двойном или даже тройном размере. 78 лет назад некоторые также пытались действовать по схожему сценарию – это была агония, такая же, как сейчас у России. Что было дальше – все помнят. Что будет дальше с Россией – уже понятно тоже,
– отметил руководитель ОП.
Обстрел Украины: все, что известно
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что утром в столице снова были взрывы. Прилеты были в Деснянском районе в объект критической инфраструктуры. Все службы уже на месте.
- Игорь Терехов сообщал о двух волнах взрывов в Харькове. В городе до сих пор звучит воздушная тревога.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил атаку по Житомиру. Предварительно, 2 прилета в объект энергообеспечения. На месте работает ГСЧС.
Утром 18 октября во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы. Сообщили о прилетах по объекту энергетической инфраструктуры.
По информации главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, россияне ударили 2 ракетами. Из-за этого на месте попадания вспыхнул пожар.
Объект энергетической инфраструктуры получил серьезные разрушения. После этого без электричества остались определенные районы Днепра, Синельниково и Васильковки.
Также 18 октября в Кривом Роге были слышны взрывы. Сначала их услышали местные, затем подтвердили в совете обороны Кривого Рога. О деталях взрывов пока не сообщается.
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