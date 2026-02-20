Враг бил по Украине снова: ПВО сбила более 70% российских целей
- В ночь на 20 февраля российские войска атаковали Украину одной баллистической ракетой и 128 ударными беспилотниками, из которых 80 были "Шахедами".
- Украинские силы обороны сбили или подавили 107 вражеских дронов, но зафиксировано попадание на 14 локациях.
В ночь на 20 февраля российские войска в очередной раз атаковали мирные украинские города. Силам обороны удалось обезвредить большинство вражеских целей, впрочем зафиксировано попадание.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины.
Смотрите также Ликвидировали около тысячи оккупантов и 640 единиц техники: потери врага на 20 февраля
Сколько целей летело на Украину?
В ночь на 20 февраля российская армия атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" и 128 ударными беспилотниками различных типов, в частности "Гербера", "Италмас" и "Шахед". Последних летело около 80 единиц.
По данным Воздушных сил, пуски вооружения против украинского населения осуществлялись из Ростовской области России, Орла, Брянска, Курска, Шаталово и Приморско-Ахтарска. Привлек враг и временно оккупированные территории Донецкой области.
Украинская сторона, в частности авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, сумели сбить или подавить 107 вражеских ударных дронов на севере, юге и востоке страны.
К сожалению, в результате атаки на 14 объектах зафиксировано попадание баллистики и 21 беспилотника. Падение сбитых целей или обломков произошло на одном.
Что известно об атаке в ночь на 20 февраля?
Около 4 утра в Харькове объявили воздушную тревогу, а уже в 5:09 местные жители слышали взрыв.
По словам городского главы Игоря Терехова, вражеская ракета попала по Слободскому району города.
В ОВА добавили, что вспыхнули два автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.