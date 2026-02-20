Враг бил по Украине снова: ПВО сбила более 70% российских целей

В ночь на 20 февраля российские войска в очередной раз атаковали мирные украинские города. Силам обороны удалось обезвредить большинство вражеских целей, впрочем зафиксировано попадание.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Сколько целей летело на Украину?

В ночь на 20 февраля российская армия атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" и 128 ударными беспилотниками различных типов, в частности "Гербера", "Италмас" и "Шахед". Последних летело около 80 единиц.

По данным Воздушных сил, пуски вооружения против украинского населения осуществлялись из Ростовской области России, Орла, Брянска, Курска, Шаталово и Приморско-Ахтарска. Привлек враг и временно оккупированные территории Донецкой области.

Украинская сторона, в частности авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, сумели сбить или подавить 107 вражеских ударных дронов на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, в результате атаки на 14 объектах зафиксировано попадание баллистики и 21 беспилотника. Падение сбитых целей или обломков произошло на одном.

Что известно об атаке в ночь на 20 февраля?