Трое уже погибли: в ГСЧС рассказали о состоянии пострадавших спасателей в результате атаки
- В результате российских обстрелов 6 июня погибли трое спасателей в Киеве. Всего 18 пострадали по Украине.
- Россия применяет тактику повторных ударов, когда на месте уже работают спасатели, что заставляет ГСЧС менять алгоритмы действий.
Россияне массированно обстреляли Украину ночью 6 июня. Спасатели с первых минут ликвидировали последствия вражеской атаки, но, к сожалению, сами пострадали от коварных ударов России.
Оккупанты снова нанесли двойные удары в места, где уже работали спасатели. Начальник управления коммуникаций ГСЧС Украины Светлана Водолага сообщила 24 Каналу, сколько работников экстренной службы пострадали, спасая других людей.
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Что известно о пострадавших спасателях
Ночью 6 июня россияне терроризировали 9 украинских регионов. От комбинированной атаки врага в целом пострадали по меньшей мере 54 человека, из них 18 – спасателей. К сожалению, в столице трое спасателей погибли во время ликвидации последствий обстрела: Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный первыми бросились ликвидировать последствия российского удара.
Кроме того, в День журналиста от российского удара также пострадали двое пресофицеров ГСЧС – Павел Петров и Инна Жельчик. Они вместе с другими ранеными находятся в больнице.
В столице продолжаются работы, работает более 250 спасателей и 50 единиц основной и специальной техники. По предварительно информации, под завалами уже нет людей. Надеемся, по Киеву эти цифры будут окончательными,
– отметила Светлана Водолага.
Россия в очередной раз прибегла к тактике повторного удара, когда на месте уже работали первые спасатели. Поэтому алгоритмы действий ГСЧС постоянно меняют, в частности, спасатели работают в бронезащите. Но, к сожалению, избежать жертв удается не всегда.
Коротко об атаке России
- В Киеве россияне убили 4 человека, 20 – пострадали от атаки, а 16 из них были госпитализированы. В Соломенском районе произошло возгорание на 11 этаже многоэтажки. В Голосеевском районе зафиксирован пожар на объекте гражданской инфраструктуры, повреждено образовательное учреждение. В Днепровском – повреждена АЗС. Обстрелы повредили пути и кабели киевского метро между станциями "Дарница" и "Левобережная".
- В Луцке повреждена кровля многоквартирных домов, коммерческие объекты и автомобили. Известно о пяти травмированных.
- В Тернополе есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. После взрывов город до сих пор в дыму, за состоянием воздуха следят специалисты. Часть города осталась без электричества.