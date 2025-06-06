Трое уже погибли: в ГСЧС рассказали о состоянии пострадавших спасателей в результате атаки

Россияне массированно обстреляли Украину ночью 6 июня. Спасатели с первых минут ликвидировали последствия вражеской атаки, но, к сожалению, сами пострадали от коварных ударов России.

Оккупанты снова нанесли двойные удары в места, где уже работали спасатели. Начальник управления коммуникаций ГСЧС Украины Светлана Водолага сообщила 24 Каналу, сколько работников экстренной службы пострадали, спасая других людей.

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Что известно о пострадавших спасателях

Ночью 6 июня россияне терроризировали 9 украинских регионов. От комбинированной атаки врага в целом пострадали по меньшей мере 54 человека, из них 18 – спасателей. К сожалению, в столице трое спасателей погибли во время ликвидации последствий обстрела: Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный первыми бросились ликвидировать последствия российского удара.

Кроме того, в День журналиста от российского удара также пострадали двое пресофицеров ГСЧС – Павел Петров и Инна Жельчик. Они вместе с другими ранеными находятся в больнице.

В столице продолжаются работы, работает более 250 спасателей и 50 единиц основной и специальной техники. По предварительно информации, под завалами уже нет людей. Надеемся, по Киеву эти цифры будут окончательными,

– отметила Светлана Водолага.

Россия в очередной раз прибегла к тактике повторного удара, когда на месте уже работали первые спасатели. Поэтому алгоритмы действий ГСЧС постоянно меняют, в частности, спасатели работают в бронезащите. Но, к сожалению, избежать жертв удается не всегда.

Коротко об атаке России