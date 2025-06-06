Окупанти знову завдали подвійних ударів у місця, де вже працювали рятувальники. Начальниця управління комунікацій ДСНС України Світлана Водолага повідомила 24 Каналу, скільки працівників екстреної служби постраждали, рятуючи інших людей.

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Що відомо про постраждалих рятувальників

Уночі 6 червня росіяни тероризували 9 українських регіонів. Від комбінованої атаки ворога загалом постраждало щонайменше 54 людини, з них 18 – рятувальників. На жаль, у столиці троє рятувальників загинули під час ліквідації наслідків обстрілу: Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний першими кинулися ліквідовувати наслідки російського удару.

Крім того, у День журналіста від російського удару також постраждало двоє пресофіцерів ДСНС – Павло Петров та Інна Жельчик. Вони разом з іншими пораненими перебувають у лікарні.

У столиці тривають роботи, працює більш як 250 рятувальників та 50 одиниць основної та спеціальної техніки. За попередньо інформацією, під завалами вже немає людей. Сподіваємося, по Києву ці цифри будуть остаточними,

– зазначила Світлана Водолага.

Росія вкотре вдалася до тактики повторного удару, коли на місці уже працювали перші рятувальники. Через це алгоритми дій ДСНС постійно змінюють, зокрема, рятувальники працюють у бронезахисті. Але, на жаль, уникнути жертв вдається не завжди.

Коротко про атаку Росії