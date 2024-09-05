Были убиты во время спуска в укрытие, ракета летела 3 минут, – Зеленский о трагедии в Полтаве

Россия спланировала и просчитала ракетный удар по учебному центру в Полтаве 3 сентября. Ракета летела около 3 минут.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News. По его словам, много людей получили ранения в момент спуска в укрытие.

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"Еще одна трагедия в Украине. И это факт. Это был ракетный удар, просчитанный удар. Ракета летела около 3 минут. Люди не успели спуститься в бомбоубежище. Многие из них получили ранения или были убиты именно в момент спуска в бомбоубежище", – заявил Владимир Зеленский.

По словам президента, люди отреагировали на вражеский обстрел достаточно быстро, но им не хватило времени, чтобы сохранить свои жизни.

Удар по учебному центру в Полтаве

Россияне нанесли удар баллистической ракетой по Полтаве 3 сентября. В результате атаки разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса, повреждены 3 многоквартирных дома и 5 частных домов и офисное помещение.

По состоянию на 4 сентября количество погибших в Полтаве возросло до 53 человек. По данным МВД пострадали 298 человек.