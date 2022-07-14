Шли на занятия: в сети опубликовали последнее видео погибшей в Виннице девочки и ее мамы
В результате удара россиян по Виннице погибла маленькая девочка, которая шла с мамой на занятия. За жизнь матери ребенка борются медики.
В 09:38 мама вела дочь на занятия по раннему развитию ребенка. Затем в город прилетели ракеты оккупантов. К сожалению, девочка погибла на месте.
К теме Фейсбук скроет от вас, – Зеленская поделилась жутким фото 18+ из Винницы
Мама девочки – в реанимации
Гендиректор издательского дома "Картель" Ирина Асман рассказала, что в эпицентре обстрела оказались ее сотрудница Ирина Дмитриева вместе с ее маленькой дочерью. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Смотрите последнее видео девочки с мамой:
Ранее сообщалось, что мать тоже погибла вместе с дочерью. Однако впоследствии сообщили, что женщине оторвало ногу. За ее жизнь сражаются врачи.
Мама и девочка, погибшая в Виннице / Фото из фейсбука Ирины Асман
Ирина Дмитриева с дочкой / Фото из телеграм-каналов
Что известно об ударе по Виннице
- россияне 14 июля тремя ракетами атаковали гражданские объекты в центре Винницы. Это произошло посреди дня, когда там было много людей. Всего оккупанты выпустили в Винницкую область 7 крылатых ракет "Калибр", но 4 сбила ПВО.
- На месте удара возник большой пожар. Вспыхнули примерно 50 автомобилей, половина из которых сгорела дотла.
- Погиб по меньшей мере 21 человек. Среди погибших – трое детей. Пропали без вести еще 39 человек – с ними нет связи.
- Пострадали 115 человек, госпитализировали 54 человека, в тяжелом состоянии – 34 пострадавших.
- Эти цифры неокончательны, количество жертв и пострадавших растет в течение дня.
К теме – атака на Винницу – стекло ранило всех, кто был рядом: видео