7-летнего мальчика, пострадавшего в результате удара по Виннице, ждет пересадка кожи

В результате ракетного удара по Виннице сильно пострадал 7-летний Рома. Ожоги настолько сильны, что местами доходят до костей.

Мать Ромы погибла из-за обстрела

14 июля мальчик вместе с мамой приехал навестить бабушку в Винницу. При этом они записались на консультацию к врачу в клинику. Отец остался во Львове, где и жила семья.

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Около 11 часов дня связь с сыном и женой исчезла. Вся страна узнала – по Виннице нанесли ракетный удар. Рому отец нашел в Винницкой областной больнице, и только 3 дня назад по результатам ДНК-экспертизы узнал о смерти 29-летней жены Галины,

– рассказал глава ОВА Сергей Борзов.

В каком состоянии ребенок

Пострадавший мальчик находится в очень тяжелом состоянии. Около 45% его тела покрыты внешними ожогами, а еще 35% составляют внутренние ожоги. У Ромы обгорело лицо, руки, ноги и дыхательные пути. Кроме того, у него диагностирован закрытый перелом левой руки и обнаружили несколько обломков от снаряда в черепе.

Ребенка уже транспортировали из Винницы во Львов, а дальше – в детскую больницу святого Николая в Германии. Мальчику придется произвести пересадку кожи и пластические операции.

русская армия убийц разрушила жизнь ни в чем невинного ребенка в один день. Теперь Ромчик остался без матери, а впереди его ждут более тяжелое лечение и восстановление.

7-летнего Рому будут лечить в Германии / Фото с телеграма Сергея Борзова

Коротко о ракетном ударе по Виннице

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