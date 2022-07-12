Из-под завалов дома в Часовом Яре вытащили тело 9-летнего мальчика

российские оккупанты не прекращают обстреливать Донецкую область. 11 июля от вражеских обстрелов погиб житель Марьинки.

За сутки спасатели достали из-под завалов многоэтажки 8 погибших. Среди них был 9-летний мальчик.

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Кроме того, в течение суток ранения получили еще 2 гражданских жителей Донбасса.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Марьинку оккупанты обстреляли из артиллерии.

Отметим, всего с начала полномасштабной войны российская армия убила 602 мирных украинца в Донецкой области, а еще 1 552 – ранила. Важно, что это количество указано без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Что известно о ракетном ударе по Часовому Яру

Поздним вечером 9 июля россияне запустили ракеты по жилому сектору Часового Яра Донецкой области. В результате удара 5-этажный дом разрушен. За первую ночь работники ГСЧС разобрали 70 тонн завалов. На поверхность вытащили 6 погибших и 5 пострадавших. Каждый час количество жертв увеличивалось.

Всего под завалами дома обнаружили тела 34 местных жителей, в то же время 9 – удалось спасти.

Спасательная операция на месте происшествия продолжается. По состоянию на утро 12 июля спасатели расчистили около 70% руин.

Пока неизвестно, какие именно ракеты атаковали жилой дом. Эту информацию будут устанавливать на экспертизе. В то же время предполагают, что смертоносные снаряды могли запустить из "Ураганов".

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