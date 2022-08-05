Попало в площадку возле ядерного реактора: территория ЗАЭС получила повреждения после обстрела

Оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС. Было 3 "прилета", в том числе непосредственно на площадку станции.

Попадание находилось возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Захватчики вели обстрелы из реактивных систем залпового огня.

К теме Оккупанты в Энергодаре стреляли в сторону ЗАЭС: есть три "прилета", в том числе в высоковольтную линию

Повреждение ЗАЭС

Оккупанты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. В "Энергоатоме" предостерегают о рисках утечки водорода и распылении радиоактивных веществ. Также высок уровень пожарной опасности.

россияне перед обстрелом скрылись

Пострадавших нет. Кроме того, перед обстрелами представители росатома спешно скрылись. Вероятно, они знали, что готовят провокации.

Украинский персонал ЗАЭС находится на месте. Исполняют все меры по обеспечению ядерной и радиационной безопасности и ликвидируют последствия обстрелов.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук призвал не верить слухам о теракте или взрыве на ЗАЭС, распространяемых в телеграмм-каналах. Это могут быть ИПСО врага. Оккупанты в последние дни активно работают, чтобы создать панику.

Обстрелы Энергодара: что известно

Около 14:30 российские военные трижды обстреливали Запорожскую АЭС. Попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

На одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы.

Блок разгрузили и отключили от сети.

Большинство районов города остались без света.

Может заинтересовать – Ким рассказал о последствиях обстрела Николаева: видео