В момент удара в роддоме Запорожья были врачи и роженицы с младенцами
- Россия обстреляла гинекологическое отделение больницы в Запорожье, где находились 15 медицинских работников и 16 женщин, включая рожениц с младенцами.
- Поврежден фасад и выбиты окна здания, возник пожар, который ликвидировали, пострадали три человека, которых доставили в больницы с ранениями средней степени тяжести.
Россия обстреляла роддом в Запорожье. Ранения получили 2 работницы заведения и пациентка стоматологической клиники.
Все они в среднем состоянии тяжести. Об этом сообщили в Минздраве Украины.
Что известно о пострадавших в результате удара по роддому в Запорожье?
Войска России 1 февраля нанесли удар по медицинскому учреждению в Запорожье – под обстрел попало гинекологическое отделение больницы.
Во время атаки персонал и пациентки находились в укрытии. Речь идет о 15 медицинских работниках и 16 женщинах (среди которых трое рожениц с младенцами).
При этом травмы получили врач, медсестра и пациент частной стоматологической клиники. Всех троих с ранениями средней степени тяжести доставили в больницы города.
В результате попадания в здании больницы выбиты окна, поврежден фасад, возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Пациенток перевели в другие отделения медучреждения. Сейчас идет оценка нанесенного ущерба.
Последствия удара по медучреждению в Запорожье
Что известно об атаке россиян по роддому в Запорожье?
Враг нанес удар по роддому в Запорожье. По данным ОВА, уже известно о шести пострадавших, всем оказывается необходимая помощь.
На вражескую атаку отреагировал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, удары по роддомам показывают, что для России не существует никаких красных линий и за каждое такое преступление должна наступить ответственность.