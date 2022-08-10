Спасательно-поисковая операция продолжается: в Запорожье рассказали детали смертельного ракетного удара

россияне атаковали поселок Кушугум Запорожской области в ночь на 10 августа, в результате чего погибли б человек. Спасательно-поисковая операция продолжается.

Женщина, погибшая в результате удара, оказалась местной жительницей. Ей было 52 года. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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По поселку выпустили четыре ракеты

Враг попал в поселок Кушугум Запорожского района. В населенный пункт было выпущено четыре ракеты. Это были те же взрывы, что все слышали. Один человек погиб под завалами. Это 52-летняя местная жительница,

– говорится в сообщении.

В общей сложности россияне полностью уничтожили в Кушугуме 4 частных дома. Несколько десятков домов остались без окон и крыш. В поселке повреждены электро- и газоснабжение.

Ранее секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что поврежденных домов насчитывается около 30-ти.

Глава Запорожской ОВА говорит, что обстрел мирных населенных пунктов – это единственный способ врага утешить себя. Ведь оккупанты атакуют села и города из-за того, что не могут достичь военных целей.

Враг не достигнув военных целей, отыгрывается на мирных жителях запорожской земли и уничтожает нашу гражданскую инфраструктуру,

– пишет Александр Старух.

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