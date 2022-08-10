Жінка, яка загинула внаслідок удару, виявилася місцевою жителькою. Їй було 52 роки. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Зверніть увагу Ворог вдарив по центру Кушугумської громади на Запоріжжі: загинула жінка

По селищу випустили чотири ракети

Ворог поцілив у селище Кушугум Запорізького району. У населений пункт було випущено чотири ракети. Це були ті самі вибухи, які всі чули. Одна людина загинула під завалами. Це 52-річна місцева жителька,

– мовиться в повідомленні.

Загалом росіяни повністю знищили в Кушугумі 4 приватні будинки. Кілька десятків домівок залишишся без вікон та даху. Пошкоджено електро- та газопостачання до селища.

Раніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що пошкоджених будинків налічується близько 30.

Голова Запорізької ОВА каже, що обстріл мирних населених пунктів – це єдиний спосіб ворога втішити себе. Адже окупанти атакують села й міста через те, що не можуть досягнути воєнних цілей.

Ворог не досягнувши військових цілей, відіграється на мирних жителях запорізької землі та нищить нашу цивільну інфраструктуру,

– пише Олександр Старух.

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