Жінка, яка загинула внаслідок удару, виявилася місцевою жителькою. Їй було 52 роки. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Зверніть увагу Ворог вдарив по центру Кушугумської громади на Запоріжжі: загинула жінка
По селищу випустили чотири ракети
Ворог поцілив у селище Кушугум Запорізького району. У населений пункт було випущено чотири ракети. Це були ті самі вибухи, які всі чули. Одна людина загинула під завалами. Це 52-річна місцева жителька,
– мовиться в повідомленні.
Загалом росіяни повністю знищили в Кушугумі 4 приватні будинки. Кілька десятків домівок залишишся без вікон та даху. Пошкоджено електро- та газопостачання до селища.
Раніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що пошкоджених будинків налічується близько 30.
Голова Запорізької ОВА каже, що обстріл мирних населених пунктів – це єдиний спосіб ворога втішити себе. Адже окупанти атакують села й міста через те, що не можуть досягнути воєнних цілей.
Ворог не досягнувши військових цілей, відіграється на мирних жителях запорізької землі та нищить нашу цивільну інфраструктуру,
– пише Олександр Старух.
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