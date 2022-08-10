Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Він підкреслив, що за попередньою інформацією, вночі вдалось збити відразу дві ворожі ракети.

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Ворог зруйнував три будинки

Що стосується обстрілу Кушугумської територіальної громади, то відомо про руйнування та жертви. російські загарбники знищили відразу три будинки. Крім того, руйнувань зазнали ще майже 30. Відомо також про одну жінку, чиє життя ворожа атака відібрала.

Анатолій Куртєв додав, що наразі встановлюють деталі удару. Крім того, він попрохав мешканців області берегти себе та близьких. І ні в якому разі не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу.

У Запоріжжі готуються до можливої катастрофи

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух зауважив, що терористичні дії окупантів навколо ЗАЕС можуть мати негативні наслідки. Якщо катастрофа на станції таки станеться, то необхідно буде зайнятись евакуацією людей відразу з трьох областей. Мовиться про Запорізьку, Херсонську та Дніпропетровську. До безпечних місць необхідно буде відвезти 275 тисяч українців, котрі мешкають у 50-кілометровій зоні навколо ЗАЕС.

Водночас глава ОВА поспішив заспокоїти людей. Він наголосив, що реактори станції розраховані на всілякі можливі ситуації. Тож вони здатні витримати ворожий удар. Натомість хвилювання викликає сховище. У ньому зберігається відпрацьоване ядерне паливо.

Тим часом ворог планує у всьому звинуватити Україну. Вже 11 серпня росіяни планують засідання Радбезу ООН. Принаймні відповідний запит вони вже спрямували. Окупанти не втомлюються говорити про якісь "українські провокації". Причому роблять це тоді, коли самі ж мінують Запорізьку АЕС, а також обстрілюють з її території позиції наших військових.

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