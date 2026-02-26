Горели дома и 2 торговых центра: ужасные последствия массированного удара по Запорожью

Россияне в 2 часа ночи 26 февраля начали массированную атака "Шахедами" по Запорожью. Дроны летели очень низко, буквально над головами, один из них так и разорвался.

Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья, отметив, что атака длилась примерно 2 часа. Из мониторинговых каналов люди узнавали о новых стаях беспилотников, которые подлетали к городу.

Смотрите также Россия ударила по Запорожью дронами: есть жертва и новые разрушения промышленных объектов

Что известно о последствиях удара?

Когда завершилась дроновая атака, все думали, что это уже конец, но тогда россияне запустили баллистические ракеты. Их было не менее трех. Также летели управляемые авиабомбы, они ударили по окрестностям Запорожья.

Областная администрация насчитала не менее 20 средств поражения. Это "Шахеды", баллистические ракеты и КАБы. Есть 8 пострадавших, среди них восьмилетний мальчик. В основном все будут лечиться дома. К счастью нет погибших, но разрушений много в разных районах.

Россияне пытались попасть и по промзоне Шевченковского района, и по жилым массивам. Горели дома, пострадали два торговых центра – один в центре города, другой в спальном районе на окраине,

– рассказал корреспондент из Запорожья.

На окраинах возник пожар, его пришлось тушить спасателям. Сейчас власти подсчитывают сколько жилых домов пострадали, где выбиты окна и другие разрушения. Точно говорится о нескольких десятках. В одном из домов повреждено перекрытие между четвертым и пятым этажами, то есть россияне сделали его непригодным для жизни.

Утром 26 февраля российский террор не закончился, на город снова летели дроны. Было повреждение учебного заведения, в укрытии которого находился 41 ребенок. Из-за этой атаки были перебои с отоплением, пришлось привлечь резервные источники питания.

Налеты дронов прекратились до полудня, но по состоянию на 15 часов 26 февраля в городе снова прозвучал сигнал воздушной тревоги. Вероятно, Россия в очередной раз запустила дроны.

Что известно об атаках по Запорожью?