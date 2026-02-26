Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя, зауваживши, що атака тривала приблизно 2 години. З моніторингових каналів люди дізнавалися про нові зграї безпілотників, які піділітали до міста.

Що відомо про наслідки удару?

Коли завершилася дронова атака, всі думали, що це вже кінець, але тоді росіяни запустили балістичні ракети. Їх було не менше трьох. Також летіли керовані авіабомби, вони вдарили по околицях Запоріжжя.

Обласна адміністрація нарахувала щонайменше 20 засобів ураження. Це "Шахеди", балістичні ракети й КАБи. Є 8 постраждалих, серед них восьмирічний хлопчик. В основному всі лікуватимуться вдома. На щастя немає загиблих, але руйнувань багато у різних районах.

Росіяни намагалися поцілити і по промзоні Шевченківського району, і по житлових масивах. Горіли будинки, постраждали два торгові центри – один в центрі міста, інший у спальному районі на околиці,

– розповів кореспондент із Запоріжжя.

На околицях виникла пожежа, її довелося гасити рятувальникам. Зараз влада підраховує скільки житлових будинків постраждали, де вибиті вікна та інші руйнування. Точно мовиться про кілька десятків. В одному з будинків пошкоджено перекриття між четвертим і п'ятим поверхами, тобто росіяни зробили його непридатним для життя.

Вранці 26 лютого російський терор не закінчився, на місто знову летіли дрони. Було пошкодження закладу освіти, в укритті якого перебувала 41 дитина. Через цю атаку були перебої з опаленням, довелось залучити резервні джерела живлення.

Нальоти дронів припинилися до опівдня, але станом на 15 години 26 лютого у місті знову пролунав сигнал повітряної тривоги. Ймовірно, Росія вкотре запустила дрони.

Що відомо про атаки по Запоріжжю?