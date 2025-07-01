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24 Канал Новости Украины Россия ударила 4 раза по Запорожью и Запорожскому району: какие последствия
1 июля, 05:08
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Россия ударила 4 раза по Запорожью и Запорожскому району: какие последствия

Ирина Пундор
Основні тези
  • В ночь на 1 июля 2025 года россияне ударили по Запорожью и Запорожскому району.
  • Под атаку попало предприятие, вспыхнул пожар.
  • Как сообщил председатель ОВА Иван Федоров, пока о пострадавших информации не поступало.

В ночь на 1 июля оккупанты ударили по Запорожью и Запорожскому району. Под атаку попало предприятие.

О последствиях удара сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует 24 Канал.

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Под обстрел россиян попало предприятие


По словам Федорова, ударов было аж 4. Повреждено предприятие, именно там вспыхнул пожар. Также обстрел врага задел частные дома: они разрушенные.

К счастью, обошлось без пострадавших,
– добавил председатель ОВА.

Последствия вражеской атаки по Запорожью и району / Фото Ивана Федорова:

 

Отметим, что еще с вечера 30 июня Воздушные силы сообщили об угрозе ударных беспилотников. Уже около двух ночи 1 июля Федоров сообщил о работе ПВО и взрывах в области. Он призвал местных жителей быть осторожными и не выходить из укрытий до отбоя.

Позже ночью в Запорожской ОГА отметили, что удар задел один из районов областного центра. Там вспыхнул пожар, на место сразу прибыли экстренные службы.