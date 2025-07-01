Россия ударила 4 раза по Запорожью и Запорожскому району: какие последствия

В ночь на 1 июля оккупанты ударили по Запорожью и Запорожскому району. Под атаку попало предприятие.

О последствиях удара сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует 24 Канал.

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Под обстрел россиян попало предприятие



По словам Федорова, ударов было аж 4. Повреждено предприятие, именно там вспыхнул пожар. Также обстрел врага задел частные дома: они разрушенные.

К счастью, обошлось без пострадавших,

– добавил председатель ОВА.

Последствия вражеской атаки по Запорожью и району / Фото Ивана Федорова:

Отметим, что еще с вечера 30 июня Воздушные силы сообщили об угрозе ударных беспилотников. Уже около двух ночи 1 июля Федоров сообщил о работе ПВО и взрывах в области. Он призвал местных жителей быть осторожными и не выходить из укрытий до отбоя.



Позже ночью в Запорожской ОГА отметили, что удар задел один из районов областного центра. Там вспыхнул пожар, на место сразу прибыли экстренные службы.