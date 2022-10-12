Оккупанты выпустили до 7 ракет С-300 по Запорожью и пригородам: куда попали

Этой ночью россияне снова совершили коварный ночной ракетный удар. Под завалами своего жилища оказались люди.

Сегодня утром, 12 октября, россияне выпустили по Запорожью и пригородам около 7 ракет С-300. Ракетный террор оккупантов продолжается.

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Под завалами оказались люди

Глава Запорожской ОВА Сергей Старух рассказал, что в одном из приближенных к Запорожью сел в результате ракетного удара частично разрушен частный дом. Под завалами оказалась семья, скрывавшаяся в погребе.

Спасатели деблокировали женщину, мужчину и ребенка. Медицинская помощь спасенным не понадобилась. К счастью, обошлось без жертв.

Спасатели достали из-под завалов семью: смотрите видео

Все, что известно об утреннем обстреле Запорожья 12 октября

Две ракеты попали в один из районов областного центра и, к счастью, серьезных разрушений не нанесли.

Еще пять ракет прилетели в пригород. Три из них принесли разрушение в одном из приближенных к Запорожью деревень: частично разрушен жилой дом, где из-под завалов спасатели получили семью из трех человек.

Еще две ракеты упали в поле у другой деревни.

Военный агрессор продолжает ночной ракетный террор против мирных жителей. Но мы держим строй. Все будет Украина!

– написал Александр Старух.

Российские военные беспощадно обстреливают Запорожье каждый день. Самый массированный ракетный обстрел был зафиксирован 11 октября.

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