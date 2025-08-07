Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского.
Что известно об атаке на железнодорожную инфраструктуру?
Еще одна ночь.... Очередная ночь массированных налетов стай "Шахедов" по абсолютно гражданской железнодорожной инфраструктуре. На этот раз – Приднепровка,
– сообщил Перцовский.
Он отметил, что введенные меры безопасности сработали – все дежурные сотрудники заблаговременно переместились в укрытие.
"Инфраструктуру и технику после повреждений восстановим. Движение отнюдь не останавливаем – посеять панику или уныние точно не получится", – заявил он.
Россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре 7 августа / Фото Перцовского
К слову, в пятницу, 1 августа, Сумы снова были под вражеским обстрелом. Под ударом оказался вокзал.
Известно, что были повреждены окна в поезде №45 Харьков – Ужгород. Пассажиры поезда целы, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны.
В Сумском городском совете тогда уточнили, что железнодорожный вокзал атаковали двумя беспилотниками.