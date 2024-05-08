Таких действий стоило ожидать от россиян. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что для врага важны так называемые "тупиковые пути".
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Почему Россия атаковала железную дорогу в Херсоне
Оккупанты дальше будут пытаться попасть во все железнодорожные узлы, особенно такого уровня как Херсонский, ведь он тупиковый.
Его хотят уничтожить, понимая, что если после захода авиации, примут решение о форсировании Днепра, тогда такие тупиковые станции Украина использует для разгрузки военной техники,
– рассказал военный эксперт.
Уже сейчас их пытаются вывести из строя. Поэтому это очень опасно для мирного населения, особенно в Херсоне, Запорожье, Никополе, Бериславе и вообще вдоль линии правого берега Днепра.
Ситуация на Херсонщине: актуальные новости
- Силы обороны Юга Украины сообщили, что враг пытался захватить остров Нестрига. Также оккупанты дважды атаковали Крынки. Туда россияне сбросили сразу 6 КАБов. Однако существенных изменений и создания новых наступательных группировок – не обнаружено.
- От вражеского обстрела пострадал прифронтовой поселок Белозерка. Раздавались выстрелы из реактивной системы залпового огня, также над областью зафиксировали движение беспилотников. Херсон и близлежащие населенные пункты обстреливали почти всю ночь с оккупированного левобережья.
- Обстрел Херсонщины 7 мая был значительно мощнее, чем все предыдущие. Вследствие этого есть серьезные разрушения, проблемы с поставками света и воды. К сожалению, не обошлось без жертв среди гражданских. Известно, что погибла женщина.