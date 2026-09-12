Россияне нанесли удар по продуктовому магазину в Звягеле: есть погибшие

12 сентября Россия массированно атаковала Житомирщину. Под ударами оказались Звягель и Коростень.

Около 16:30 в Звягеле раздались взрывы. Враг атаковал город дронами.

Какие последствия удара по Житомирщине?

Вскоре стало известно, что россияне попали беспилотником по продуктовому магазину. В результате этого удара погибли два человека.

Как сообщила Житомирская ОВА, с ночи по Звягелю враг нанес серию ударов.

В частности, еще ночью в городе было поражено предприятие с иностранными инвестициями.

В сети отмечают, что речь может идти о заводе польской компании Cersanit. Предприятие производит керамическую плитку и сантехнику. После атаки на территории завода возник пожар, который уже удалось потушить.

Ликвидация пожара на предприятии / Фото ГСЧС

Уже утром оккупанты ударили по автозаправочной станции в Звягеле.

Также под российский обстрел попал Коростень. Там российские войска тоже попали по две АЗС.

В Житомирской области горели АЗС и продуктовый магазин / Фото ГСЧС

К слову, днем ​​россияне попали дроном по железнодорожному вокзалу в Луцке. В результате попадания вспыхнули вагоны пассажирского поезда. Благодаря тому, что пассажиры заранее были эвакуированы, пострадавших и погибших нет.