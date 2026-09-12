Россияне нанесли удар по продуктовому магазину в Звягеле: есть погибшие
12 сентября Россия массированно атаковала Житомирщину. Под ударами оказались Звягель и Коростень.
Около 16:30 в Звягеле раздались взрывы. Враг атаковал город дронами.
Какие последствия удара по Житомирщине?
Вскоре стало известно, что россияне попали беспилотником по продуктовому магазину. В результате этого удара погибли два человека.
Как сообщила Житомирская ОВА, с ночи по Звягелю враг нанес серию ударов.
В частности, еще ночью в городе было поражено предприятие с иностранными инвестициями.
В сети отмечают, что речь может идти о заводе польской компании Cersanit. Предприятие производит керамическую плитку и сантехнику. После атаки на территории завода возник пожар, который уже удалось потушить.
Ликвидация пожара на предприятии / Фото ГСЧС
Уже утром оккупанты ударили по автозаправочной станции в Звягеле.
Также под российский обстрел попал Коростень. Там российские войска тоже попали по две АЗС.
В Житомирской области горели АЗС и продуктовый магазин / Фото ГСЧС
К слову, днем россияне попали дроном по железнодорожному вокзалу в Луцке. В результате попадания вспыхнули вагоны пассажирского поезда. Благодаря тому, что пассажиры заранее были эвакуированы, пострадавших и погибших нет.