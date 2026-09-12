Близько 16:30 у Звягелі пролунали вибухи. Ворог атакував місто дронами.

Які наслідки удару по Житомирщині?

Згодом стало відомо, що росіяни влучили безпілотником по продуктовому магазину. Внаслідок цього удару загинули дві людини.

Як повідомила Житомирська ОВА, з ночі по Звягелю ворог завдав серію ударів. Зокрема, ще вночі у місті було уражено підприємство з іноземними інвестиціями.

У мережі зазначають, що може йтися про завод польської компанії Cersanit. Підприємство виробляє керамічну плитку та сантехніку. Після атаки на території заводу виникла пожежа, яку вже вдалося загасити.

Вже вранці окупанти вдарили по автозаправній станції у Звягелі.

Також під російський обстріл потрапив Коростень. Там російські війська теж влучили по двох АЗС.