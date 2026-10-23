Россия совершила атаку на Житомирскую область: под ударом оказались объекты энергетики и жилые дома

Вражеские войска обстреляли Житомирскую область. Целями оккупантов стали жилые дома и объекты энергетики.

О последствиях атаки сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

Что известно об ударе по Житомирской области?

Обстрелы продолжались в течение ночи 23 октября. Россияне провели атаку на объекты энергетики и жилые дома. Так, повреждены 6 частных домовладений.

Информации о жертвах или пострадавших не поступало.

По состоянию на 7 утра более 900 населенных пунктов области остаются без электричества.

Энергетики работают круглосуточно над восстановлением электроснабжения для потребителей. Работы осложняются постоянной угрозой нанесения повторных ударов,

– отметил Бунечко.

Отметим, что в ночь на 23 октября страна-агрессор атаковала одну из ТЭС ДТЭК, в результате чего станция прекратила производить электроэнергию, а ее оборудование получило значительные повреждения. Энергетики напомнили, что с начала полномасштабной войны россияне атаковали ТЭС компании более 230 раз.

В целом же вечером 22 октября Россия запустила по Украине 176 ударных БпЛА, в том числе 92 реактивных Shahed.

По состоянию на 08:00 ПВО сбила или подавила 140 дронов. Попадания зафиксировали на 19 локациях, падение обломков – еще на 13.