Российские войска ударили КАбом по центру Золочева: поврежден ряд зданий
Россия нанесла авиаудар по центру Золочева в Харьковской области. Есть разрушения ряда зданий.
К счастью, в результате удара никто не пострадал. Проц е сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
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Что известно об авиаударе оккупантов по Золочеву
Богодуховская окружная прокуратура Харьковщины начала досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По предварительным данным, 18 февраля около 4:50 российские войска нанесли авиационный удар по центру поселка Золочев. В результате попадания управляемой авиабомбы разрушено здание управления соцзащиты, а также поврежден ряд административных зданий.
К счастью, люди не пострадали.
Сейчас правоохранители проводят документирование преступления, собирая доказательства для дальнейшего правового преследования российских военных.
Последствия удара КАБ по Золочеву: фото Харьковской областной прокуратуры
Напомним, в ночь на 17 февраля россияне атаковали Харьков и область 11 управляемыми авиабомбами и 9 беспилотниками, повредив здания и транспортные средства.