Российские войска ударили КАбом по центру Золочева: поврежден ряд зданий

Россия нанесла авиаудар по центру Золочева в Харьковской области. Есть разрушения ряда зданий.

К счастью, в результате удара никто не пострадал. Проц е сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Смотрите также 55 атак на Покровском направлении и активность на Харьковщине: карта фронта на 18 февраля

Что известно об авиаударе оккупантов по Золочеву

Богодуховская окружная прокуратура Харьковщины начала досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По предварительным данным, 18 февраля около 4:50 российские войска нанесли авиационный удар по центру поселка Золочев. В результате попадания управляемой авиабомбы разрушено здание управления соцзащиты, а также поврежден ряд административных зданий.

К счастью, люди не пострадали.

Сейчас правоохранители проводят документирование преступления, собирая доказательства для дальнейшего правового преследования российских военных.

Последствия удара КАБ по Золочеву: фото Харьковской областной прокуратуры

Напомним, в ночь на 17 февраля россияне атаковали Харьков и область 11 управляемыми авиабомбами и 9 беспилотниками, повредив здания и транспортные средства.