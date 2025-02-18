На щастя, внаслідок удару ніхто не постраждав. Проц е повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Що відомо про авіаудар окупантів по Золочеву

Богодухівська окружна прокуратура Харківщини розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

За попередніми даними, 18 лютого близько 4:50 російські війська завдали авіаційного удару по центру селища Золочів. Внаслідок влучання керованої авіабомби зруйновано будівлю управління соцзахисту, а також пошкоджено низку адміністративних споруд.

На щастя, люди не постраждали.

Наразі правоохоронці проводять документування злочину, збираючи докази для подальшого правового переслідування російських військових.

Наслідки удару КАБ по Золочеву: фото Харківської обласної прокуратури

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого росіяни атакували Харків та область 11 керованими авіабомбами та 9 безпілотниками, пошкодивши будівлі та транспортні засоби.