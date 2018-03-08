Обстрел ресторана из гранатомета в центре Киева: комментарий полиции
Вследствие выстрела из гранатомета в один из киевских ресторанов и его последующего возгорания полиция начала уголовное производство. Кроме того, сейчас идет розыск злоумышленника.
Ранее сайт "24" сообщал, что в ночь на 8 марта в самом центре Киева неизвестные совершили выстрел из гранатомета в помещение ресторана "Лео", в результате чего в соседних домах повылетали окна и в помещение самого заведения общественного питания произошло возгорание.
Вследствие выстрела произошло возгорание помещения ресторана
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Как убеждает пресс-служба Нацполиции в Киеве, в результате инцидента никто не пострадал.
В 2:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что на улице Владимирской горит ресторан. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя. Впоследствии полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета. Сам тубус обнаружили неподалеку от ресторана,
– добавляют правоохранители.
Неподалеку от места инцидента правоохранители обнаружили тубус гранатомета, из которого стреляли
Заметим, что по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества начато уголовное производство. Полиция разыскивает злоумышленника.
В результате выгорели около 50 квадратных метров ресторана