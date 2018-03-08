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Обстрел ресторана из гранатомета в центре Киева: комментарий полиции

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Полицейские на месте выстрела из гранатомета в ресторан и дальнейшего его воспламенения
Полицейские на месте выстрела из гранатомета в ресторан и дальнейшего его воспламенения / ГУ НП

Вследствие выстрела из гранатомета в один из киевских ресторанов и его последующего возгорания полиция начала уголовное производство. Кроме того, сейчас идет розыск злоумышленника.

Ранее сайт "24" сообщал, что в ночь на 8 марта в самом центре Киева неизвестные совершили выстрел из гранатомета в помещение ресторана "Лео", в результате чего в соседних домах повылетали окна и в помещение самого заведения общественного питания произошло возгорание.

Гранатомет, ресторан, Київ, Кримінал, постріл, поліція Вследствие выстрела произошло возгорание помещения ресторана

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Как убеждает пресс-служба Нацполиции в Киеве, в результате инцидента никто не пострадал.

В 2:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что на улице Владимирской горит ресторан. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя. Впоследствии полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета. Сам тубус обнаружили неподалеку от ресторана,
– добавляют правоохранители.

Гранатомет, ресторан, Київ, Кримінал, постріл, поліція Неподалеку от места инцидента правоохранители обнаружили тубус гранатомета, из которого стреляли

Заметим, что по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества начато уголовное производство. Полиция разыскивает злоумышленника.

Гранатомет, ресторан, Київ, Кримінал, постріл, поліція В результате выгорели около 50 квадратных метров ресторана

Теги: Новости Украины Криминальные новости Оружие Новости Киева Полиция
Источник: 24 Канал
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