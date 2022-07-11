Ночной обстрел многоэтажки в Харькове: в ГСЧС показали жуткие фото последствий

российские оккупанты утром обстреляли Харьков, одна из ракет попала в многоэтажку, разрушив здание. Из-под завалов спасатели достали женщину.

В ГСЧС в Харьковской области показали жуткие фото разрушений, которые вызвала российская ракета.

Внимание Российская ракета попала в 6-этажку в центре Харькова: разрушен целый подъезд

Одна ракета попала в шестиэтажный жилой дом в Основянском районе. В результате взрыва полностью разрушен подъезд здания,

– говорится в сообщении.

Из-под завалов спасателям удалось достать 86-летнюю женщину, жительницу квартиры на 2 этаже.

К счастью, жертв и пострадавших не было.