Много раз попадала под обстрелы, – харьковчанка рассказала о жизни в городе

Харьков постоянно подвергается враждебным обстрелам. Утром 20 июля россияне снова обстреляли Салтовку. К сожалению, не обошлось без жертв и ранений.

Несмотря на постоянные обстрелы, в городе до сих пор остаются люди. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Ей удалось пообщаться с местными жителями.

Внимание В результате утренних обстрелов Харькова – 3 погибших, среди них 13-летний мальчик

Пресс-секретарь полиции Харьковской области рассказала 24 каналу, что сегодня утром снаряды попали на остановку, где находились люди.

Харьковчанка Валентина находилась поблизости и рассказала, как это жить, когда враг постоянно стреляет по городу.

Да, я уезжаю. Я много раз попадала под обстрелы. Взрывы были в 10 метрах от моего подъезда. За время войны это, получается, пятый взрыв,

– рассказала женщина.

Несмотря на постоянные обстрелы, люди продолжают жить на Харьковщине

До утренних обстрелов ситуация в городе была более или менее спокойной. К сожалению, этого нельзя сказать об области.

"У нас в области 1 погибший в Изюмском районе. Семеро раненых в Харьковском, Чугуевском и Богодуховском районах", – рассказала Черненко.

Россияне также массированно били по Лозовскому району. Разрушены и здания, и горели поля.

Несмотря на это, многие местные жители остаются в городе и области. Даже в практически полностью уничтоженных домах и готовят себе еду на кострах, а за водой ходят к источнику.

Харьков снова обстреляли: последние новости

российские военные утром 20 июля обстреляли Харьков, в том числе Салтовский район города. Это произошло после отбоя воздушной тревоги.

В результате вражеской атаки погибли три человека. Среди них, в частности, 13-летний мальчик и пожилые супруги.

Начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвино отметил, что, по предварительным данным, город атаковали из реактивных систем залпового огня "Ураган".

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