Обстреляли работающее предприятие, – Труханов показал последствия ракетных ударов по Одессе

В течение 9 мая российские оккупанты несколько раз обстреливали Одессу. Всего по городу враг выпустил 7 ракет.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, россияне попали в предприятие, где продолжался рабочий процесс.

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Труханов отметил, что это предприятие не имеет ничего общего с военной инфраструктурой. Там не было складов с оружием или боеприпасами.

В результате нанесенного удара один человек погиб, несколько человек получили ранения средней тяжести. Вот так "русский мир" поздравил Город-герой Одессу с 9 мая, выпустив по нему 7 ракет,

– сказал мэр Одессы.

Последствия обстрелов в Одессе / Фото с телеграмма Одесского городского совета

Как прошло 9 мая в Одессе и области

Российские оккупанты 9 мая запустили по Одессе 7 ракет. Враги попали в два объекта гражданской инфраструктуры. Известно о раненых и погибшем человеке. Враг так выискивал стратегические объекты, что устаревшими ракетами удалось попасть в "чрезвычайно опасные объекты", среди которых:

торговый центр;

склад готовой продукции для широкого потребления.

Командование "Юг" объяснило, что Россия продолжает оказывать психологическое давление и истерические атаки на мирных и гражданскую инфраструктуру.

Добавим, что 9 мая в День Европы Одессу посетил глава Европейского совета Шарль Мишель. Так он хотел показать поддержку Украины.

Несмотря на визит Шарля Мишеля, враги продолжали атаковать Одесскую область. Поэтому в области и городе по меньшей мере 14 раз в сутки объявляли воздушную тревогу. Во время одной из них Шарлю Мишелю и Денису Шмыгалю пришлось прятаться в укрытии.

Оккупанты применили "Кинжал"

Ориентировочно в 21 час 9 мая городские власти Одессы рассказали, что оккупанты из самолета стратегической авиации Ту-22 выпустили по Одесщине 3 ракеты "Кинжал". В результате этой атаки попали в объекты туристической инфраструктуры и разрушили 5 зданий. Пожар был ликвидирован, двоих раненых людей доставили в больницу.

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