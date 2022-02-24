Обстреляна военная часть в городе Каменка Бугская на Львовщине

24 февраля 2022 , 08:37
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Источник:

ГСЧС Украины

Утром 24 февраля по Украине раздаются обстрелы и взрывы. В частности, вражеские обстрелы осуществляют и на военные объекты.

Задело и Львовскую область – в городе Каменка Бугская расстреляли воинскую часть. К счастью, о жертвах пока не сообщалось.

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Текущая ситуация на территории страны по состоянию на 07:20 утра

  • Обстреляли аэродром города Луцк (травмирован 1 человек).
  • Загорелись военные склады села Радушинцы Полтавской области, села Россошков Черкасской области.
  • Обстреляли воинскую часть в городе Каменка Бугская Львовской области.
  • Село Ивница Житомирской области – попал снаряд на территорию военного склада.
  • Город Ивано-Франковск – попал снаряд в воинскую часть.

Последствия вражеских обстрелов на территории страны

  • В Хмельницком попали во взлетную полосу военного аэродрома.
  • В результате обстрелов возникло возгорание 7 частных жилых домов в городе Мариуполь.
  • В аэродром Краматорска попал снаряд.
  • В Луцке повредили АЦ 25 ДПРЧ – к счастью, пострадавших нет.
  • В городе Нежин проводят работы по деблокированию из-под завалов. Предварительно на аэродроме находились 6 человек.
Важно: сохраняйте спокойствие и следуйте информации, которая поступает от органов местной власти.
Автор: Анастасія Кушпіт