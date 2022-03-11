Обстрелов за ночь не было, оккупанты разбегаются, – Ким о ситуации в Николаеве
Источник:телеграм Виталия Кима
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что ночь в регионе была спокойной. Обстрелов оккупантов не было.
Оккупанты пытаются убежать и перестроиться. По словам Кима, "гребут в другую сторону."
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Какая ситуация на Николаевщине
Ким рассказал, что сейчас занимаются возобновлением поставок электроэнергии. Также выбивают врага.
Мы снова продвинулись дальше, мы снова их разбили...Сдавайтесь, нечего вам тут ловить,
– сказал Ким.
Чиновник обратился к предприятиям, которые помогают и волонтерят. Ким поблагодарил, но подчеркнул, что экономика должна работать. Деньги на счетах есть, поэтому Ким попросил пробовать восстанавливать и платную поставку товаров, чтобы была хотя бы минимальная прибыль.
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