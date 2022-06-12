Обстрелы "Азота", "Стеклопластика" и жертвы: как прошло 11 июня в Луганской области

Российские военные ведут интенсивный огонь по жилым районам Луганской области. В течение суток 11 июня обстрелы открывали по 14 городам и селам региона.

Сейчас невозможно установить точное количество погибших в Северодонецке, поскольку там продолжаются активные бои.

Людей хоронили прямо под подъездами, – Гайдай о страшных потерях на Луганщине

Эвакуироваться из Северодонецка пока нельзя

Местные жители постоянно находятся в укрытиях, но это не всегда спасает. Ведь российские кафиры часами обстреливают жилые районы Северодонецка. При этом они используют тяжелую артиллерию.

Наверное, теперь хотят эвакуироваться все, однако пока такая возможность отсутствует. В течение мая полицейские, спасатели, волонтеры разговаривали практически с каждым северодонцом, объездили все хранилища. Поэтому сейчас остается только держаться,

– отметил председатель Луганской ОВ Сергей Гайдай.

11 июня россияне снова обстреляли химическое предприятие "Азот". На территории транспортного цеха загорелись горюче-смазочные материалы. Также под удар попало одно из помещений ООО "Северодонецкий Стеклопластик".

Кроме того, кафиры попали в полигон спасателей, который расположен за городом. Массированный обстрел накрыл и соседние с Северодонецким поселками – Павлоград и Синецкий.

Какие населенные пункты обстреляли россияне

Северодонецк,

Лисичанск,

Метелкино,

Павлоград,

Синецкий,

Устиновка,

Тошковка,

Камышеваха,

Горное,

Золотое,

Врубовка,

Николаевка,

Белогоровка,

Шепетовка.

В результате обстрелов разрушений получили жилые дома: по 10 в Золотом и Врубовке, 2 в Николаевке и 4 в Лисичанске. Также в Лисичанске разрушены торговый центр и магазин.

Последствия обстрелов Луганской области / Фото с телеграмму Сергея Гайдая

Жертвы и пострадавшие

Своими обстрелами войско захватчиков убило женщину в Лисичанске. Кроме того, еще 2 человека – мужчина и женщина – пострадали. Их увезли в больницы в другие области Украины.

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Какая ситуация на фронте

Враг продолжает штурмовые действия в Северодонецке и возле Тошковки. Вооруженные Силы Украины отразили наступления оккупантов в районе Врубовки, Метелкиного, Попасного и в направлении Николаевки.

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