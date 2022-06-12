Обстрелы "Азота", "Стеклопластика" и жертвы: как прошло 11 июня в Луганской области
Источник:телеграмм Сергея Гайдая
Российские военные ведут интенсивный огонь по жилым районам Луганской области. В течение суток 11 июня обстрелы открывали по 14 городам и селам региона.
Сейчас невозможно установить точное количество погибших в Северодонецке, поскольку там продолжаются активные бои.
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Эвакуироваться из Северодонецка пока нельзя
Местные жители постоянно находятся в укрытиях, но это не всегда спасает. Ведь российские кафиры часами обстреливают жилые районы Северодонецка. При этом они используют тяжелую артиллерию.
Наверное, теперь хотят эвакуироваться все, однако пока такая возможность отсутствует. В течение мая полицейские, спасатели, волонтеры разговаривали практически с каждым северодонцом, объездили все хранилища. Поэтому сейчас остается только держаться,
– отметил председатель Луганской ОВ Сергей Гайдай.
11 июня россияне снова обстреляли химическое предприятие "Азот". На территории транспортного цеха загорелись горюче-смазочные материалы. Также под удар попало одно из помещений ООО "Северодонецкий Стеклопластик".
Кроме того, кафиры попали в полигон спасателей, который расположен за городом. Массированный обстрел накрыл и соседние с Северодонецким поселками – Павлоград и Синецкий.
Какие населенные пункты обстреляли россияне
- Северодонецк,
- Лисичанск,
- Метелкино,
- Павлоград,
- Синецкий,
- Устиновка,
- Тошковка,
- Камышеваха,
- Горное,
- Золотое,
- Врубовка,
- Николаевка,
- Белогоровка,
- Шепетовка.
В результате обстрелов разрушений получили жилые дома: по 10 в Золотом и Врубовке, 2 в Николаевке и 4 в Лисичанске. Также в Лисичанске разрушены торговый центр и магазин.
Последствия обстрелов Луганской области / Фото с телеграмму Сергея Гайдая
Жертвы и пострадавшие
Своими обстрелами войско захватчиков убило женщину в Лисичанске. Кроме того, еще 2 человека – мужчина и женщина – пострадали. Их увезли в больницы в другие области Украины.
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Какая ситуация на фронте
Враг продолжает штурмовые действия в Северодонецке и возле Тошковки. Вооруженные Силы Украины отразили наступления оккупантов в районе Врубовки, Метелкиного, Попасного и в направлении Николаевки.Обратите внимание! По данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6 часов утра 12 июня, россияне не добились желаемого для них успеха в Северодонецке, поэтому продолжают штурм. Ранее они планировали захватить город до 10 июня. Однако теперь военно-политическое руководство государства-агрессорки перенесло дедлайн и дало оккупантам больше времени – до 22 июня.