Войну принесли свои же: как российские войска ежедневно уничтожают жителей Белгородщины

Объявление Путиным так называемой "специальной военной операции" год назад фактически поставило крест на жизни миллионов россиян, однако в феврале 2022 года большинство из них об этом даже не догадывались. Уже через 12 месяцев ситуация изменилась коренным образом, а война так или иначе уже затронула почти каждую российскую семью.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, всего за год с момента начала полномасштабного вторжения в России не осталось людей, чьи бы родственники или просто знакомые не погибли на фронте, или не вернулись из зоны боевых действий без рук и ног. Счастливая жизнь с ежедневным просмотром сериала "война в Украине" для огромного количества жителей болот сменилась ожиданиями прилетов по Москве и пребыванием в окопах без еды, связи и командиров.

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При этом благодаря постоянному влиянию пропаганды абсолютное большинство россиян, еще не попавших в зону боевых действий, вообще не способны провести параллели между войной и ухудшением жизни. И только "избранные" понимают, что последствия агрессии так или иначе неизбежны.

Жители "БНР" скулят о стирании населенных пунктов с лица Земли

Осознание того, что война неотвратимо пришла в дома россиян, пришло к сотням тысяч жителей приграничных с Украиной территорий еще 24 февраля 2022 года.

Тогда население Белгородской и Курской областей просыпалось под канонаду артиллерийских обстрелов украинской территории. И тогда первые же российские снаряды начали падать на головы своих гражданских жителей Гуево, Кульбак, Щебекино, Никольского и других поселков, городов и хуторов.

Впрочем, на тот момент никто из них не умел отличать выходы от приходов, а сокрушительные обстрелы все воспринимали либо как попытки нападения со стороны Украины, либо как просто "террористический ответ ВСУ".

При этом абсолютно все россияне из так называемых Белгородской и Курской народных республик считали, что их "непобедимая" армия быстро справится с захватом Киева, а они продолжат свое счастливое существование, будто ничего не произошло.

Однако этого не произошло. Путинские войска с каждым днем все больше застревали в спецоперации, а тонны бомб и ракет продолжали уничтожать уже совсем не мирные пограничные российские города. При этом представители местных властей месяцами рассказывали всем, как "Украина стреляет по России" и пытались доказать, что дети до сих пор должны ходить в садики, а включение систем оповещения населения об опасности в Кремле не считают целесообразным.

Лишь через несколько месяцев регулярных недолетов различных снарядов и ракет на украинскую территорию российские власти признали, что нужно отселять людей из приближенных к нашему государству населенных пунктов. И некоторым лицам действительно дали возможность переехать в какую-то другую глубинку, хотя большинство сделали это еще ранее.

Впрочем, многие жители болот вынужденно остались существовать в своих хуторах в надежде на хваленое российское ПВО. Однако как бы им не рассказывали о несуществующем украинском терроризме, а также о "максимально надежных системах противоракетной обороны", уже в июне-июле все жители приграничья вполне понимали, чьи именно снаряды несут им смерть. При этом жалобы некоторых даже просочились в сеть, мол, каждый день определенное количество выпущенных по Харьковщине ракет оказывается бракованным и падает на головы людей. О таком явлении, как недолет артиллерии и снарядов РСЗО в конце прошлого года, уже даже никто и не заикался, потому что оно стало чем-то абсолютно обыденным.

Тем не менее настроения белгородчан существенно изменились, ведь все они поняли, что российские С-300 не способны их защитить от вероятной атаки "Курской народной республики", но при этом несут смерть и разрушение не только украинцам. И все чаще звучит нытье о том, что из-за русских солдат гибнут их же сограждане.

Россияне убили десятки своих гражданских

Пока в какой-то условной Перми радуются запускам ракет по Харькову, в "БНР" их эмоции совсем не разделяют. Тем более, что российское террористическое государство уже давно ведет обстрелы устаревшими боеприпасами, которые с огромной долей вероятности не долетают до украинских многоэтажек.

И именно из-за всех этих фактов среди многих представителей белгородской власти уже давно тайком говорят, что в Украине кое-где гораздо безопаснее, чем в самой России. Ведь всего за год от неприцельных обстрелов и некачественных боеприпасов только в этой области погибли десятки гражданских лиц.



Путин принес войну в каждый дом Белгородской области / Скриншот комментариев из российских сообществ

Количество уничтоженных в результате российской агрессии зданий при этом вообще никто не считает.



Жители Белгородской области видят немного больше, чем им показывают по телевизору / Скриншот из местных сообществ

И как бы модераторы многочисленных сообществ в соцсетях не пытались удалить неудобные для Кремля комментарии, на реальность это никак не повлияет. Ведь "СВО" не идет по плану, а от террористических ракет гибнут сами же россияне, которым просто некуда спрятаться от войны. Хотя Украина еще ни разу не наносила удары по территории страны-агрессора.

Так что единственный вариант выживать и хоть как-то уберечь свои дома для кучи гражданских белгородчан – это прекращение атак с их стороны и уход российских солдат как можно дальше от границы. Но Путин делать этого не собирается, а сепаратистские настроения вблизи украинских границ растут с каждым днем.

Смотрите видео самоуничтожения российских ракет в небе над Белгородом: