Ситуация возле Часового Яра изменилась: есть ли угрозы другим направлениям

Российские войска продолжают атаковать Часов Яр, пытаясь захватить этот населенный пункт. Враг не останавливает свои штурмы, усилив атаки и по другим направлениям фронта.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Канала, что ситуация вокруг Часового Яра несколько изменилась– Силам обороны Украины частично удалось стабилизировать эту линию фронта. Он добавил– противник понимает, что напрямую Времен Яр они не примут.

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Оборона Часового Яра

Жданов заметил, чтобы захватить Часов Яр россияне могут обойти город или с севера, или с юга. Вероятно, они будут усиливать свои атаки в районе Андреевки., Клещиевки и Ивановки для того, чтобы зайти с юга. Там трасса, по которой можно обойти господствующие высоты Временного Яра.

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Попытаются зайти с юга на сам Часов Яр. Пока они не разрешат проблему флангов на Бахмутском направлении, то говорить о каком-то продвижении врага во Часовом Яру я бы не стал. Наша главная задача держать там фланги,

– сказал военный эксперт.

Другие направления фронта

на Лиманском направлении враг активно давит в попытках зайти на Северск от Белогоровки или прорваться на Лиман, однако бесполезно. Украинские военные в районе Серебрянского лесничества ведут достаточно успешные контратаки.

Активизировался Купянское направление, где оккупанты готовятся начать наступательную операцию. По словам Олега Жданова, на усиление той группировки, какое есть, Россия направила танковую дивизию. Иногда враг имеет успехи на Новопавловском направлении, где пытаются прорваться на Покровск, но наши военные героически держат оборону.

На сегодня Авдеевское направление остается самым сложным. В районе Очеретинового враг пытается прорвать нашу оборону, чтобы сосредоточить там максимум своих войск.

Сегодня на выступлении Очеретина примерно две бригады и один полк. Там они пытаются развивать успех, ведь понимают, что вперед уже стало тяжело идти. Наша артиллерия, получив боеприпасы, сможет перекрестным огнем крыть полностью Очеретинское выступление,

– подчеркнул Жданов.

Обстрелы Херсонского направления почти не прекращаются, но в последнее время уменьшилось количество штурмов. Военный эксперт считает, что оккупанты запланировали перегруппироваться для подтягивания резервов.

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