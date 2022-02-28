Обстрелы в Чернигове: оккупанты попали в детский сад и магазин

Российские захватчики ночью прибегли к наглым атакам на Чернигов. В частности, вражеские снаряды прилетели в местный детский сад и магазин.

Вражеские атаки длятся с 2 ночи. Об этом 24 каналу сообщили в ГСЧС.

Обратите внимание Снаряд оккупантов попал в жилой дом в центре Чернигова: пылают нижние этажи

Кроме жилого дома, снаряд попал в магазин. К ликвидации пожара, который возник в результате обстрела, привлекли 5 человек.

Также вражеский снаряд попал в здание садика, из-за чего возник пожар. Из-за продолжения обстрелов спасатели не имеют возможности выехать на тушение огня.

Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

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