Обстрелы в Чернигове: оккупанты попали в детский сад и магазин
28 февраля 2022 , 06:09Читати новину українською
Российские захватчики ночью прибегли к наглым атакам на Чернигов. В частности, вражеские снаряды прилетели в местный детский сад и магазин.
Вражеские атаки длятся с 2 ночи. Об этом 24 каналу сообщили в ГСЧС.
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Кроме жилого дома, снаряд попал в магазин. К ликвидации пожара, который возник в результате обстрела, привлекли 5 человек.
Также вражеский снаряд попал в здание садика, из-за чего возник пожар. Из-за продолжения обстрелов спасатели не имеют возможности выехать на тушение огня.
Жертв и пострадавших, к счастью, нет.
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