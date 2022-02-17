Обстрелы детсада и школы на Луганщине: Денисова обратилась к ЮНИСЕФ

Людмила Денисова обратилась в представительство Детского фонда ЮНИСЕФ в Украине. Причиной стали обстрелы на Луганщине 17 февраля. Оккупанты повредили детский сад и школу.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Денисова подчеркнула, что дети, которые живут в условиях вооруженного конфликта, требуют особого внимания. Нарушать их права – недопустимо.

Заметьте Циничные обстрелы детсада и лицея: все, что известно об обострении на Донбассе

Денисова напомнила, что в статье 38 Конвенции ООН говорится: государства-участники обязаны соблюдать нормы международного гуманитарного права, которые применяется в случае вооруженных конфликтов и имеют отношение к детям.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека обратилась к руководству Луганской военно-гражданской администрации. Она призвала принять все возможные меры, которые сделают безопасным процесс получения образования. Отдельно:

проанализировать расположение учебных заведений в зоне достижения обстрелов;

принять меры для обеспечения безопасности для всех участников образовательного процесса.

Денисова также призвала международные правозащитные организации оказать гуманитарную помощь пострадавшим в результате обстрела.

Кроме того, обратилась с соответствующим заявлением к мониторинговой миссии ООН по правам человека и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине,

– заявила она.

Обстрелы на Луганщине:

Оккупанты 17 февраля обстреляли Станицу Луганскую. Снаряд попал в детсад. Там же находились 20 детей и 18 местных работников. Пострадали 3 взрослых. Их госпитализировали.

Также под обстрелами оказалась жилые кварталы и лицей Врубовки на Луганщине. В учебном заведении находились 30 учеников и 14 работников.

В МИД Украины призвали мир осудить инцидент.

Зеленский высказался о якобы отводе российских войск: смотрите видео

Сообщение Денисовой:

Сегодня в результате артобстрелов незаконными вооруженными формированиями ОРДЛО Станицы Луганской и пгт Врубовка Луганской области поврежден детский сад и школа.

В результате применения врагом тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в сооружение детского сада. Здание и инфраструктура дошкольного учреждения подверглась разрушениям, пострадали трое работников дошкольного учреждения образования.

В соответствии со статьей 38 Конвенции ООН о правах ребенка государства-участники обязаны уважать нормы международного гуманитарного права, применяемого к ним в случае вооруженных конфликтов и имеющих отношение к детям, и обеспечивать их соблюдение.

Согласно своим обязательствам по международному гуманитарному праву, связанному с защитой гражданского населения во время вооруженных конфликтов, государства-участники обязаны принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты детей, которых касается вооруженный конфликт и ухода за ними.

В связи с этим обратилась к руководству Луганской областной государственной администрации – областной военно-гражданской администрации для принятия всех возможных мер по созданию безопасных условий получения образования, осуществления анализа расположения учебных заведений в зоне достижения обстрелов и принятия мер для обеспечения безопасности для всех участников образовательного процесса.

Также призвала международные правозащитные организации оказать гуманитарную помощь пострадавшим в результате обстрела. В частности, направлено обращение в представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, международной неправительственной организации Save the Children.