Неспокойная ночь на Днепропетровщине: россияне ударили по Криворожскому и Никопольскому районам

оккупанты ночью 26 июля снова обстреливали Днепропетровскую область. В частности, Криворожский и Никопольский районы.

Глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко отметил, что это была ночь бесконечных воздушных тревог и обстрелов.

Важно У россиян нет ни достаточных сил, ни возможностей войти на Днепропетровщину

Обстрелы Днепропетровщины

В Широковской общине враг из ствольной артиллерии ударил по селу Кошево. Повреждена линия электропередач. Однако, к счастью, люди не пострадали.

Красногригорьевскую и Марганецкую общины накрыли огнем из РСЗО. Жертв и разрушений нет.

Информацию подтвердил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он отметил, что несмотря на частые сигналы воздушной тревоги, в других районах области было спокойно. Такая же ситуация и сейчас.

Регион – под атаками врага

В последние недели россияне активно обстреливают Днепропетровскую область. Ночью 23 июля они ударили из РСЗО по Никопольскому району. Кроме того, накрыли огнем Криворожский район, Широковскую и Зеленодольскую общины.

Ночью в течение 22 июля россияне около 85 раз открывали огонь из РСЗО по Никополю. Повредили 11 частных домов, несколько гаражей, газопроводы.

Несмотря на обстрелы, в областном совете уверяют, что Днепропетровск надежно укреплен от врага. У оккупанта нет шансов войти в регион. При этом ВСУ пытаются как можно дальше выбить врага от границ области.

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