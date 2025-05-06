Россияне с вечера терроризировали Днепропетровскую область: есть разрушения и пострадавший
- С вечера 5 мая по утро 6 мая российская армия атаковала 5 общин Днепропетровской области.
- Атаки повредили инфраструктуру; один человек в тяжелом состоянии госпитализирован.
Днепропетровщина продолжает страдать от российских обстрелов. С вечера 5 мая россияне атаковали несколько общин.
Есть повреждения инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
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Последствия атаки на Днепропетровскую область
Всего с вечера 5 мая по утро 6 мая российская армия атаковала 5 общин Днепропетровской области.
Так, ночью россияне осуществили артобстрел Мировской общины на Никопольщине. Также утром атаковали беспилотником Марганецкую общину. Прошло без жертв и пострадавших.
Также был зафиксирован удар FPV-дроном вечером 5 мая по Никополю. Из-за атаки повреждены 2 частных дома.
Под обстрелом была и Новопавловская община Синельниковского района – туда враг направил КАБы. Зафиксировано повреждение инфраструктуры, но, к счастью, пострадавших нет.
А утром Россия атаковала предприятие в Илларионовской общине. Пострадал мужчина – его в тяжелом состоянии госпитализировали.