Оккупанты всю ночь били по Днепропетровщине из разного оружия: есть серьезные разрушения

Россияне всю ночь били по Днепропетровской области из разного оружия. Враги накрыли огнем два района – Криворожский и Никопольский.

Многие населенные пункты остались без электричества и, как следствие, без воды. Уже продолжаются восстановительные работы.

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Обстрелы Кривого Рога

В Криворожском районе российские захватчики попали ракетами по энергетической инфраструктуре. Есть серьезные разрушения.

Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской общинах и один из районов Кривого Рога. Обесточены насосные станции местных водоканалов. В этих же общинах перебои с водой.

Александр Вилкул сообщил, что в 5 утра в микрорайоне Ингулец удалось восстановить электричество. В 6:30 снова было аварийное отключение, однако по состоянию на 8 утра свет и вода есть.

Кроме этого, в результате вражеской атаки изуродован двухэтажный дом. Предварительно люди не пострадали. На месте работают спасатели и милиционеры.

Обстрелы Никопольского района

Никопольский район российские войска всю ночь обстреливали из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии. На Марганецкую и Красногригорьевскую общины было направлено до 60 снарядов. Людей не задело. Однако повреждены жилые дома.

В других районах всю ночь звучали сирены, но, к счастью, обошлось без атак.

Последствия ночных обстрелов Днепропетровщины: фото

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