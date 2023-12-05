Среди населенных пунктов, подвергшихся атакам врага, Авдеевка и Часов Яр. В то же время пострадали поселки Очеретино, Северное, а также села Новожеланное, Орловка, Тоненькое.

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Удары россиян

Российские захватчики наносили удары из авиации, зенитных реактивных комплексов С-300, реактивных систем залпового огня "Град", а также танков и артиллерии.

Повреждено 17 гражданских объектов – 14 жилых домов, учебное заведение, магазины,

– говорится в сообщении.

В то же время оккупанты продолжают штурмовать Авдеевку. В результате обстрелов двое жителей получили ранения.

На Северное россияне сбросили две авиабомбы КАБ-250, а также накрыли поселок из артиллерии. Повреждены 10 многоквартирных домов, учебное заведение, магазины. По Новожеланному оккупанты ударили ракетой С-300. В результате разрушены 4 частных дома.

После полуночи оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Селидово. Повреждено учебное заведение, 2 админздания, 2 частных предприятия, 2 многоквартирных дома, автомобили.

Последствия обстрела в Донецкой области / Фото Нацполиции



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