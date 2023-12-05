Серед населених пунктів, які зазнали атаки ворога Авдіївка та Часів Яр. Водночас постраждали селища Очеретине, Північне, а також села Новожеланне, Орлівка, Тоненьке.

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Удари росіян

Російські загарбники завдавали ударів з авіації, зенітних реактивних комплексів С-300, реактивних систем залпового вогню "Град", а також танків та артилерії.

Пошкоджено 17 цивільних об'єктів – 14 житлових будинків, заклад освіти, магазини,

– йдеться в повідомленні.

Водночас окупанти продовжують штурмувати Авдіївку. Внаслідок обстрілів двоє мешканців зазнали поранень.

На Північне росіяни скинули дві авіабомби КАБ-250, а також накрили селище з артилерії. Пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, заклад освіти, магазини. По Новожеланному окупанти вдарили ракетою С-300. Внаслідок цього зруйновано 4 приватних будинки.

Після опівночі окупанти завдали 4 ракетних удари по Селидовому. Пошкоджено навчальний заклад, 2 адмінбудівлі, 2 приватних підприємства, 2 багатоквартирних будинки, автомобілі.

Наслідки обстрілу на Донеччині / Фото Нацполіції



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