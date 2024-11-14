Россия готовится к ударам иранскими ракетами: Business Insider назвало потенциальные цели врага

Россия может сделать линию фронта в Украине гораздо опаснее, чем это было раньше, с помощью иранских ракет. В частности, баллистического вооружения малой дальности Fath-360 и ближнего действия Ababil.

Это в свою очередь сыграет противнику на руку и может ухудшить ситуацию для украинских сил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Россияне могут увеличить количество ракетных обстрелов по линии фронта

Так, эксперт по ракетным технологиям Международного института стратегических исследований (IISS) Тимоти Райт считает, что Россия, вероятно, сосредоточится на использовании иранских ракет для поражения тактических целей на коротких дистанциях.

Он предполагает, что российские войска все же намерены использовать эти ракеты, и их план заключается в том, чтобы поражать ими цели "в непосредственной близости от линии фронта". Пока точно неизвестно, применяли ли их уже.

В то же время научный сотрудник Ядерного проекта Осло Фабиан Хоффман выразил мнение, что иранские ракеты "позволят России оказывать еще большее давление на цели на передовой".

Кроме того, ранее эксперт по ракетам IISS Фабиан Хинц говорил, что использование иранских ракет меньшей дальности может высвободить российские ракеты "Искандер" с большей дальностью "для дополнительных атак по целям в глубине Украины".

Хотя эти иранские ракеты, возможно, и не привнесут новые возможности в военные усилия России, они предложат большую гибкость и, что самое главное, дополнительное количество,

– предостерегает он.