Це своєю чергою зіграє противнику на руку та може погіршити ситуацію для українських сил. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Business Insider.

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Росіяни можуть збільшити кількість ракетних обстрілів по лінії фронту

Так, експерт із ракетних технологій Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Тімоті Райт вважає, що Росія, ймовірно, зосередиться на використанні іранських ракет для ураження тактичних цілей на коротких дистанціях.

Він припускає, що російські війська все ж мають намір використовувати ці ракети, і їхній план полягає в тому, щоб вражати ними цілі "в безпосередній близькості від лінії фронту". Наразі достеменно невідомо, чи застосовували їх вже.

Водночас науковий співробітник Ядерного проєкту Осло Фабіан Хоффман висловив думку, що іранські ракети "дадуть змогу Росії чинити ще більший тиск на цілі на передовій".

Крім того, раніше експерт із ракет IISS Фабіан Хінц казав, що використання іранських ракет меншої дальності може вивільнити російські ракети "Іскандер" із більшою дальністю "для додаткових атак по цілях у глибині України".

Хоча ці іранські ракети, можливо, і не привнесуть нові можливості у військові зусилля Росії, вони запропонують більшу гнучкість і, що найголовніше, додаткову кількість,

– застерігав він.