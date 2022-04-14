"Обстрелы на границах": спецслужбы России начали реализовывать план терактов для нагнетания
Источник:Центр противодействия дезинформации
Россия решила прибегнуть к терактам на собственной территории, чтобы усилить антиукраинскую истерику. Только 14 апреля российские военные совершили два теракта, в которых цинично и безосновательно обвинили Украину.
Соответствующую информацию сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО. В ЦПИ констатируют, что Россия приступила к реализации плана проведения терактов на своей территории. Все для того, чтобы усилить антиукраинские настроения.
Кстати Возможности есть, – Арестович заявил, что Украина нанесет удар по Москве в случае атаки на Киев
Россиян совершила 2 теракта на собственной территории
Сообщается о двух терактах на российском пограничном. Руководство России обвиняет в терактах украинские диверсионно-разведывательные группы.
В ЦПИ информируют, что пропагандистские СМИ со ссылкой на губернатора Курской области заявили, что 13 апреля произошел обстрел российского пограничного наряда в Кореневском районе.
В сообщении пропагандистов отмечается, что обстрел произошел из лесополосы на украинской территории.
Другой фейк российских оккупантов касается "обстрела" пункта пропуска в Брянской области. В ФСБ России заявили, что он произошел 14 апреля и возложил вину на Украину.
- Следует заметить, что глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сообщал, что россияне обстреляли пункт пропуска на границе Украины и Белоруссии.
- Также известно, что 13 апреля враг стрелял из гранатометов и стрелкового оружия по пункту "Погар" в Черниговской области.
Путин готовит провокации и теракты в России: смотрите видео