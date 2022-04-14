"Обстрелы на границах": спецслужбы России начали реализовывать план терактов для нагнетания

Россия решила прибегнуть к терактам на собственной территории, чтобы усилить антиукраинскую истерику. Только 14 апреля российские военные совершили два теракта, в которых цинично и безосновательно обвинили Украину.

Соответствующую информацию сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО. В ЦПИ констатируют, что Россия приступила к реализации плана проведения терактов на своей территории. Все для того, чтобы усилить антиукраинские настроения.

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Россиян совершила 2 теракта на собственной территории

Сообщается о двух терактах на российском пограничном. Руководство России обвиняет в терактах украинские диверсионно-разведывательные группы.

В ЦПИ информируют, что пропагандистские СМИ со ссылкой на губернатора Курской области заявили, что 13 апреля произошел обстрел российского пограничного наряда в Кореневском районе.

В сообщении пропагандистов отмечается, что обстрел произошел из лесополосы на украинской территории.

Другой фейк российских оккупантов касается "обстрела" пункта пропуска в Брянской области. В ФСБ России заявили, что он произошел 14 апреля и возложил вину на Украину.

Следует заметить, что глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сообщал, что россияне обстреляли пункт пропуска на границе Украины и Белоруссии.

Также известно, что 13 апреля враг стрелял из гранатометов и стрелкового оружия по пункту "Погар" в Черниговской области.

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