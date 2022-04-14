Відповідну інформацію повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО. У ЦПД констатують, що Росія розпочала реалізацію плану проведення терактів на своїй території. Все для того, щоб посилити антиукраїнські настрої.

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Росіян скоїла 2 теракти на власній території

Повідомляється про два теракти на російському прикордонні. Керівництво Росії звинувачує у терактах українські диверсійно-розвідувальні групи.

У ЦПД інформують, що пропагандистські ЗМІ з посиланням на губернатора Курської області заявили, що 13 квітня буцімто стався обстріл російського прикордонного наряду в Кореневському районі.

У повідомленні пропагандистів зазначається, що обстріл відбувся з лісосмуги на українській території.

Інший фейк російських окупантів стосується "обстрілу" пункту пропуску в Брянській області. У ФСБ Росії заявили, що він відбувся 14 квітня і поклали вину на Україну.

Слід зауважити, що голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко повідомляв, що росіяни обстріляли пункт пропуску на кордоні України та Білорусі.

Також відомо, що 13 квітня ворог стріляв з гранатометів та стрілецької зброї по пункту "Погар" на Чернігівщині.

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