Оккупанты снова ударили по образовательным учреждениям в Харькове: эксклюзивные фото разрушений
Источник:Харьковская облпрокуратура
Ночью 15 июля оккупанты обстреляли школу в Индустриальном районе Харькова. Здание потерпело разрушения.
Обстрел произошел около 3 часов ночи. Кроме того, российские военные нанесли удар по Холодногорскому району, в результате чего повреждено учебное заведение и трамвайные пути.
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Рядом со школой образовалась большая воронка
На территории школы были обнаружены обломки ракеты. Журналистка 24 канала посетила школу в Индустриальном районе города. На месте удара образовалась огромная воронка. Также на фото можно увидеть, какие разрушения получили школьные классы.
Оккупанты разрушили школу в Индустриальном районе: фото Анны Черненко для 24 канала
Прокуратура начала досудебное расследование
В настоящее время продолжаются следственные действия, а все данные уточняются. Впоследствии материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.
Прокуратура начала досудебное расследование по двум уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны.
К слову, ночью на 14 июля российские оккупанты тоже нанесли ракетные удары по нескольким районам Харькова. В результате ракетных обстрелов повреждено предприятие в Основянском районе Харькова, а также помещение ангара депо метрополитена в Салтовском районе.
Мирные жители Харькова ежедневно страдают от обстрелов российских захватчиков.
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