Весь Харьков сегодня без света: последствия российской атаки 9 марта

Российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали украинскую энергосистему ракетами. Поэтому во многих регионах пришлось ввести экстренные отключения.

В Харькове, где сегодня произошло 15 прилетов ракет С-300, все местные жители остались без света. Об этом сообщил спикер "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко.

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Какая ситуация с энергоснабжением в Харьковской области

По информации местного облэнерго, из-за вражеских обстрелов в Харькове сегодня, 9 марта, отсутствует энергоснабжение. Однако свет начал частично появляться в Лозовской, Нововодолажской и Первомайской общинах области.

Известно, что ремонтные бригады уже выехали на места попадания. Специалисты работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением питания, чтобы вернуть электроэнергию в дома харьковчан.

В случае чрезвычайной ситуации жители Харьковской области могут получить информацию по радио

Если долгое время не будет света или отсутствует мобильная связь, жители Харьковской области смогут получить оперативную информацию по радио. Речь идет о радиостанциях Общественного вещателя, а также военной радиостанции Украины "Армия FM". Список доступных частот можно найти здесь.

В случае чрезвычайных ситуаций можно использовать радио / Инфографика Харьковской ОВА

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В Харьковской области не менее 15 прилетов С-300