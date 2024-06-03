Россия стремится использовать в Харькове стратегию Алеппо, "очистив" город от населения, – WSJ

Российская армия стремится сделать жизнь в Харькове невыносимой, чтобы из города выехали люди. Для этого оккупанты нацелились на энергетическую инфраструктуру города, обстреливая его ракетами и управляемыми авиабомбами.

Журналисты The Wall Street Journal пишут, что такую же тактику россияне применяли во время бомбардировки города Алеппо, что в Сирии. Кроме того, в Харькове российская армия пытается подтянуть свою артиллерию на расстояние удара.

Интересно ПВО и разрешение бить по России совокупно дадут возможность защитить Харьков, – ISW

Россия может использовать в Харькове тактику, как в Алеппо

Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации, рассказал журналистам, что Путин не оставляет намерений взять Харьков под свой контроль. Он отметил, что Россия развернула лишь небольшую часть войск, необходимых для штурма города, оценивая, что для этого может понадобиться до полумиллиона солдат.

В то же время Александр Литвиненко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, предупредил, что Россия готовится к затяжной войне. Он предположил, что в худшем случае Кремль может применить тактику, подобную той, что была использована в Алеппо, Сирия, в 2016 году.

Эта стратегия предусматривала нанесение ударов российскими ВВС по объектам критической инфраструктуры, таких как системы электро- и водоснабжения, а также по больницам и школам, одновременно с поддержкой сирийского правительства в гражданской войне.

Вследствие этого в Алеппо население сократилось до трети от довоенного уровня, поскольку режим Асада успешно восстановил контроль над городом от оппозиционных сил.

Они просто вытеснили людей. Это то, что они хотят реализовать в отношении Харькова,

– подчеркнул Литвиненко.

Журналисты напомнили, что только на прошлой неделе россияне ракетами и управляемыми бомбы обстреляли типографию и строительный гипермаркет, в результате чего погибло более 25 человек.

Несмотря на атаки, городские власти подчеркивают, что насущной необходимости в эвакуации нет. Однако жителей призывают серьезно относиться к предупреждениям о воздушных налетах и в целях безопасности избегать общественных мест.

Россия пытается "стереть" Харьков и выселить оттуда людей / Фото The Wall Street Journal

Россия говорит, что якобы не хочет захватить Харьков

Секретарь СНБО Александр Литвиненко предположил, что в условиях войны, которая продолжается, подход России к захвату городов может со временем измениться. Это стало очевидным, когда южный портовый город Мариуполь был разрушен в начале конфликта, поскольку Россия недооценила сложность захвата города.

Во время недавнего визита в Китай президент России Путин опроверг заявления о планах захвата Харькова, заявив, что целью наступления является создание буферной зоны для защиты приграничных городов от украинских атак. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее упоминал о важности города для создания "санитарной зоны".

В ответ на действия России администрация Байдена объявила в четверг, что украинским силам будет разрешено использовать артиллерию и ракеты малой дальности против командных пунктов, складов оружия и других объектов на российской территории, которые используются для обстрела Харькова. Однако эта политика исключает использование ракет большей дальности.

Елена Тетаренко, работающая через дорогу от разрушенного "Эпицентра", продолжает делать перерывы в обслуживании клиентов, которые покупают товары для волос и косметики возле ее магазина, несмотря на непрерывные воздушные налеты. В день нападения она уже вернулась домой к моменту падения бомб, но разговоры о тяжелом положении города довели ее до слез.

Несмотря на нарастающий стресс, Тетаренко и ее муж не намерены покидать Харьков, если город не оккупирует Россия. Женщина отметила, что будет находиться в городе до конца.