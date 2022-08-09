Россияне ночью обстреляли 2 района Харькова: повреждены гостиница и критическая инфраструктура

Беспокойной была ночь для жителей Харькова. Враг обстрелял сразу два района города. Среди поврежденных объектов – гостиница и критическая инфраструктура.

В ночь на 9 августа жители Харькова сообщали о том, что слышали в городе сразу несколько взрывов. Соответствующая информация подтвердилась с утра. Высокопоставленные чиновники рассказали, куда и когда попали российские военные на этот раз.

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Враг попал в гостинично-ресторанный комплекс

Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по предварительной информации говорится о ракетных обстрелах. Но эти данные еще предстоит подтвердить. Но уже известно, что около 02:00 оккупанты атаковали Шевченковский, а также Индустриальный районы города.

Если говорить о Шевченковском районе, то там оккупанты попали в гостинично-ресторанный комплекс. В то же время в Индустриальном – в открытую территорию. В результате этого удара повреждения получили элементы транспортной, а также критической инфраструктуры города Харькова.

Информации о пострадавших нет

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что ночью прозвучала сразу серия взрывов. Речь идет о звуках не менее четырех "прилетов" по городу. Что касается удара по Индустриальному району, то стало известно об уничтоженном электросопротивлении, а также трамвайном пути.

Кроме того, в районе Алексеевки враг попал вблизи двухэтажного здания. Как отмечает глава городского совета, она никак не связана с военной инфраструктурой. Известно, что осколки повредили фасад сооружения, частично его кровлю, а также выбили окна. Если сложить все пазлы, то в этом случае как раз и говорится о гостинично-развлекательном комплексе, о котором выше упоминал Синегубов.

К счастью, информация о пострадавших в результате ночных ударов отсутствует.

В целом же враг атаковал Богодуховский, Лозовский, Чугуевский, а также Харьковский районы. За прошедшие сутки три человека получили ранения от рук врага.

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